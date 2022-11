Canottieri Napoli, parte il nuovo assalto alla serie A1

E’ stata presentata questa mattina alla stampa la squadra del campionato A2 di pallanuoto del Circolo Canottieri Napoli. Alla presentazione nel salone del Circolo Canottieri di Napoli il presidente, neo eletto, Giancarlo Bracale, il vicepresidente con delega allo sport, Renè Notarangelo, il vicepresidente all’amministrazione, Gianluca Lemmo, l’allenatore, Enzo Massa, con tutta la squadra. Il campionato nazionale di A2 prenderà il via sabato 5 novembre con la squadra del Circolo Canottieri Napoli impegnata in trasferta nella piscina de Le Naiadi di Pescara.

“Per tradizione il Circolo costruisce i propri atleti, che spesso diventano campioni, in casa, – ha commentato il Presidente del Circolo Canottieri prof. Giancarlo Bracale - abbiamo così l’orgoglio di avere atleti di grande fama che sono nati e cresciuti nel nostro vivaio e questa è stata e rimarrà sempre la mission principale del Circolo Canottieri Napoli. Una cosa non è cambiata negli anni lo spirito della Canottieri. Noi dobbiamo fare sport, lo dobbiamo fare per i nostri soci, per questi ragazzi che fortifichiamo nel fisico e nello spirito. Sono abituati a essere leali e al sacrificio. Queste doti se le porteranno nella vita. La storia della Canottieri che ha 108 anni è una storia antica recente e del futuro. In queste mura, in questa piscina, in questa palestra sono nate stelle come Palmisano, Rummolo, Tizzano, Rosolino, Trapanese. Questa è stata una grande fucina e sono molto soddisfatto di essere di nuovo qui. Noi siamo già vincenti al di là dei risultati, perché siamo qui con voi”.

Nella precedente stagione la squadra ha compiuto una vera impresa sfiorando la promozione in serie A1, perdendo per un solo gol di scarto nello spareggio con la De Akker di Bologna. La squadra di Enzo Massa ha giocato un campionato davvero sorprendente andando oltre ogni più rosea aspettativa, grazie anche alla crescita graduale di giovani del vivaio giallorosso come Florena, Mutariello e Orlando. La squadra si avvarrà anche dell’esperienza e della passione, del neo vice presidente sportivo Renè Notarangelo, che negli anni ’70 ha vinto 4 scudetti ed una Coppa dei Campioni con la squadra allenata dal mitico Fritz Dennerlein e del vice presidente amministrativo, Gianluca Lemmo, impegnato per lo sviluppo delle relazioni istituzionali del circolo e della squadra.

Quest’anno la rosa si è ampliata e leggermente modificata: andati via Baldi e Vitullo, sono stati inseriti in prima squadra giovani interessanti come Stefano Mauro, Marcello Calì oltre ad un altro giocatore del nostro vivaio, Vincenzo Raia, anno 2004. La squadra è formata da atleti tutti italiani, di cui la maggior parte cresciuta nel nostro circolo: Zizza (figlio di Paolo ex allenatore della prima squadra e allenatore della Nazionale femminile di pallanuoto); Altomare, Florena, Borrelli e Morelli, e altri inseriti nel nostro organico dall’età di quindici/sedici anni: Orlando, Mutariello, Confuorto e Cerchiara tutti atleti giovani e promettenti.

Punti di forza della squadra sono l’abile centravanti Biagio Borrelli, l’esperto portiere Gianluca Cappuccio e il goleador Gianluca Confuorto, che ricoprono i ruoli fondamentali. Due atleti del circolo sono stati convocati nella nazionale giovanile: Florena (mondiali di Belgrado) e Mutariello (diversi tornei internazionali). La squadra è certamente competitiva, come l’anno scorso, anche se, però, dovrà vedersela con molte squadre che si sono rafforzate anche con giocatori stranieri. Purtroppo, nella prima partita di campionato sarà assente Stefano Mauro infortunatosi in allenamento.