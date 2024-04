Un altro club napoletano vince la Coppa Italia dopo 33 anni

Nello splendido scenario del porto turistico di Numana, in provincia di Ancona, si è svolta nello scorso fine settimana la Coppa Italia di canoa polo riservata alle massime categorie, ovvero senior maschile e senior femminile. Ampia la partecipazione dei club provenienti da tutto lo stivale per quello che da sempre rappresenta l’appuntamento d’esordio della stagione.

Ben 26 team al maschile e 6 al femminile hanno risposto “presente” al primo appuntamento stagionale del calendario nazionale, organizzato nelle Marche, con l’encomiabile impegno della Lega Navale Italiana di Ancona. Il torneo maschile ha visto due fasi a gironi dalle quali sono emerse le semifinaliste e finaliste del torneo.

Il trionfo del Canoa Club Napoli

In finale la Pro Scogli Chiavari e il Canoa Club Napoli hanno dato vita ad una sfida entusiasmante con il team bacolese che spezza l’egemonia ligure e, dopo ben 33 anni, riporta il trofeo a casa, vincendo di misura con il punteggio di 4-3. Ad aprire le marcature è il Chiavari con il rigore di Gianmarco Emanuele, portato sul pareggio dalla rete di Michele Manuel Pugliese a poco meno di due minuti dalla fine primo tempo. Nella ripresa è il gol di capitan Luca Bellini a riaprire i giochi, con la ponta risposta di Pugliese ed il vantaggio allungato da Fabrizio Massa. La rete del tedesco Robert Pest tenta di riportare equilibrio, ma il tentativo di venta vano a un minuto dal fischio di fine con il bomber Andrea Silvio Costagliola, autore della rete della vittoria. Dopo ben 33 anni, tanti investimenti nelle squadre giovanili e una bella crescita sportiva, lo storico club campano tornare ad alzare la coppa al cielo. Al terzo posto si piazzano i campioni uscenti del CUS Catania che hanno soffiato il bronzo, sul tirato 3-2, alla Polisportiva Canottieri Catania, quarta.

Nella Coppa Italia femminile il Posillipo sconfitto in finale

A Numana erano sei le squadre in lizza per il titolo femminile. Le formazioni si sono sfidate in un girone unico all’italiana dalla cui classifica sono usciti gli accoppiamenti per le finali, dove a conquistare il titolo 2024 è stata la S.C. Ichnusa.

Nella finale per l’ambito trofeo, la squadra sarda conferma i pronostici battendo per 3-1 il C.N. Posillipo, con le napoletane che si dimostrano comunque una squadra in grade ascesa. Protagonista del gioco Roberta Catania che, con una doppietta nel primo tempo, apre le marcature portando le isolane in vantaggio nella prima frazione di gioco. La formazione posillipina cerca di accorciare le distanze con Ada Prestipino ma è Giulia Buonvenga a rimarcare il risultato, segnando il gol della vittoria per 3-1. Nella finalina per il terzo posto il Nazario Sauro ha liquidato per 7-3 il GS Canoa Catania.

Gli appuntamenti a Bacoli

Il circus della canoa polo si dà appuntamento nelle acque di Bacoli al weekend del 20 e 21 aprile per Coppa Italia dedicata alle catoegorie giovanili U21 e U14. Il comune flegreo ospiterà poi anche la prima giornata ufficiale della regular season di Serie A il prossimo 4-5 maggio.