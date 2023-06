Realizzazione di un nuovo impianto sportivo dedicato al padel a Napoli: il progetto

"In commissione Sport abbiamo discusso il progetto di riconversione funzionale di un suolo privato in via Pia, nel quartiere Soccavo, per la realizzazione di un impianto sportivo dedicato al gioco del padel, con annesse infrastrutture, la realizzazione di un'area a verde attrezzato e un punto di ristoro, con la possibilità di una convenzione da stipulare con il Comune di Napoli per l'uso parziale sociale in favore della cittadinanza". E' quanto reso noto dal presidente della Commissione sport del Consiglio comunale di Napoli, Gennaro Esposito.

"Il progetto è in fase iniziale e dovrà naturalmente seguire tutto l’iter autorizzatorio nel rispetto della normativa vigente, superato il quale si potrà dare al territorio un impianto sportivo utile per promuovere lo sport in favore della cittadinanza", ha aggiunto Esposito.