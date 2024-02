Il karate campano domina i Campionati Assoluti al PalaFijlkam

Si sono conclusi ieri i Campionati Italiani Assoluti di karate, in scena da venerdì 2 al Palazzetto Olimpico FIJLKAM. Bellissime le sfide sui tatami di Ostia, con tanti atleti di livello internazionale, con molte riconferme rispetto al 2023 ma anche tante novità.

Nella disciplina del kumite (combattimento) hanno spiccato come sempre gli atleti provenienti dalla Campania. 3 medaglie d’oro e 1 d’argento sono state conquistate da atleti cresciuti nella società Shirai Club S. Valentino: Daniele De Vivo, ora in forza alle Fiamme Azzurre, è il campione italiano dei 75 kg per il secondo anno consecutivo; Rosario Ruggiero, ora nella squadra delle Fiamme Oro, si è laureato campione nella categoria dei 67 kg, dove ha battuto Gianluca De Vivo dei Carabinieri nella finalissima; Anna Pio Desiderio, infine, giovanissima e ancora in forza allo Shirai Club, si è riconfermata campionessa nella categoria dei 68 kg.

Altri due ori, poi, sono arrivati con Carmine Luciano ed Erminia Perfetto. Il primo, nato a Napoli, cresciuto all’Universal Center ed ora nelle Fiamme Azzurre, ha vinto il titolo dei 60 kg per la terza volta consecutiva. Erminia Perfetto, vicecampionessa del mondo in carica, si è classificata prima nella categoria dei 50 kg. Perfetto, nata a Pozzuoli, si è poi trasferita in Umbria dove è cresciuta, anche sportivamente. Adesso è con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro.

E' possibile consultare tutti i risultati dei Campionati Italiani Assoluti di karate sul sito FIJLKAM.