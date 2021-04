Campo di Padel all’interno di un parco cittadino: il Comune di Napoli approva il progetto

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato l'atto deliberativo relativo all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori necessari alla realizzazione di un campo di Padel nel parco Corto Maltese, realizzato grazie alla collaborazione tra Assessorato allo sport, Assessorato al Commercio e alle attività Produttive ed Ottava Municipalità.

Si tratta – spiega in una nota Palazzo San Giacomo - di un ulteriore importante passo volto alla realizzazione di opere nella zona di Scampia, con l'obiettivo di creare nuove opportunità ricreative soprattutto, ma non solo, per cittadinanza giovanile della zona, ed anche un impulso alla diffusione e all'incentivazione di una nuova, emergente disciplina sportiva che ha carattere aggregativo oltre che salutare.