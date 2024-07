Zoff contro Ferlaino: “Non è vero che volevo andare via da Napoli”

"Nel passaggio dal Mantova al Napoli io sarei dovuto, in realtà, approdare al Milan. Proprio quando ero un giocatore del Napoli ho vinto l’Europeo con la Nazionale. Dopo 5 anni al Napoli, poi, sono andato via, ma le cose in dirigenza cominciarono a cambiare". Così Dino Zoff, bandiera del calcio italiano, è intervenuto a Radio CRC, nel corso di 'In ritiro Con Te', di Marco Giordano ed Umberto Chiariello. "Quell’Europeo lì, a Napoli, non avete idea di cos’è stato con la Russia.

Novantamila persone che ci hanno sostenute perché Rivera si era fatto male. Il pubblico, per ben 90’, faceva il tifo per noi e fischiavano gli avversari, una cosa impressionante", ha aggiunto. "Antonio Conte? Ho avuto Conte in Nazionale nel 2000, un grande centrocampista, straordinaria persona. Sono felicissimo e mi auguro veramente faccia cose belle - ha detto Zoff - lo merita lui e lo merita il Napoli. Sarò uno spettatore molto vicino". "Volevo fare un po’ di polemica: un mese fa, Ferlaino disse che mi ha venduto alla Juventus perché non stavo bene al Napoli. Quando Boniperti incontrava mia moglie, gli diceva sempre che aveva un barattolo con l’aria di Napoli per noi e Ferlaino continua a dire che io volevo andare via da Napoli", ha concluso.