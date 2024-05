Zielinski saluta Napoli: il post dell'ormai ex azzurro

"Grazie Napoli", e un cuore azzurro. "Time to say goodbye": Piotr Zielinski saluta il popolo napoletano dopo otto anni, uno scudetto sfiorato, una Coppa Italia, uno scudetto vinto. E poi le presenze, 364; i gol, 51; e gli assist, 47.

I saluti erano nell'aria da tempo - fin dallo scorso autunno è sembrato evidente non ci fossero i margini di trattativa con il club per un rinnovo - ma molti tifosi del Napoli sembrano comunque delusi per l'epilogo di una storia di sport particolarmente lunga e intensa quale è stata quella tra il club partenopeo ed il centrocampista polacco, arrivato (per 16 milioni, dall'Udinese) addirittura nell'estate della cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus. E, lo scorso anno, tra gli artefici dello storico terzo scudetto.