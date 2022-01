Napoli, anche Zielinski negativo al Covid-19: Spalletti può sorridere in vista di Bologna

Ancora una buona notizia per Luciano Spalletti a tre giorni dalla trasferta di Bologna. Dopo Mario Rui, anche Piotr Zielinski è guarito dal Covid-19. Il centrocampista polacco ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di ieri, ed entrambi hanno dato esito negativo.

Attualmente l'unico calciatore della rosa azzurra positivo è Kalidou Koulibaly, ancora in isolamento in Africa.

Infortunio Ospina, attesa per gli accertamenti

Per quanto riguarda Ospina, costretto a lasciare il campo tra il primo ed il secondo tempo di Napoli-Fiorentina a causa di un risentimento al polpaccio sinistro, c'è attesa per l'esito degli accertamenti a cui si sottoporrà nella giornata di sabato. Il portiere colombiano potrebbe saltare la sfida del dall'Ara contro il Bologna, con Meret pronto a partire titolare.

Mario Rui torna in gruppo, ancora terapie per Insigne

Mario Rui, in seguito alle visite post Covid-19, ha svolto quest'oggi l’allenamento in gruppo, al pari di Osimhen che dovrebbe essere tra i convocati per la trasferta emiliana, come anticipato da Spalletti al termine del match con la Fiorentina. Ancora terapie per capitan Insigne, che non sarà in campo contro i rossoblù.