Zielinski saluta: "Mia cara Napoli, sei stata casa mia e resterai sempre parte di me"

Piotr Zielinski saluta ufficialmente il Napoli dopo 8 stagioni di fila in azzurro. Il centrocampista polacco ha salutato città, club e tifosi con una toccante lettera pubblicata sui social.

"Napoli… mia cara Napoli. Dopo 8 lunghi anni le nostre strade si separano. Mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da uomo e padre. Napoli è stata casa mia e resterà per sempre parte di me e della mia famiglia. Ho vissuto momenti unici e indelebili, che conserverò e custodirò nel mio cuore. Napoli… mi hai dato tanti amici che faranno parte della mia vita per sempre. Ringrazio voi tifosi unici con un cuore grande. Mi avete fatto sentire sempre parte di voi. Insieme abbiamo vinto trofei importanti, poi lo scudetto dopo ben 33 anni. Che gioia immensa festeggiarlo tutti insieme. Sarò sempre grato a questa maglia. Ringrazio la società che mi ha permesso tutto questo e tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo viaggio. Grazie, per sempre con me. Il vostro 'Napolacco' Zielu", scrive l'ormai ex azzurro.