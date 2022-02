Napoli, Zielinski suona la carica: "Crediamo allo scudetto"

"Crediamo allo scudetto, ci sono tanti punti da conquistare e nessun obiettivo è irraggiungibile in questo momento. La rosa è pronta per affrontare ogni avversario faccia a faccia. Siamo un gruppo che ha tanta qualità, abbiamo una squadra forte che può lottare per il vertice. Faremo di tutto per vincere ogni gara. Ci aspetta un mese molto impegnativo e vogliamo dare il massimo". Così Piotr Zielinski ha parlato del momento degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il centrocampista polacco è concentrato sul prossimo impegno di campionato: "La prima gara che conta è Venezia. Andiamo su un campo difficile contro una squadra che sta facendo molto bene. Sappiamo che ci saranno delle insidie ma siamo anche convinti di poter ottenere il massimo attraverso il nostro gioco".

Fondamentale nella seconda parte della stagione sarà anche l'apporto del pubblico: "Abbiamo sempre bisogno del nostro pubblico che è il più bello e appassionato d'Italia. I tifosi sono una nostra forza in più".

Zielinski si trova molto bene con Spalletti: "Con Spalletti mi trovo benissimo, non so se è la mia migliore stagione perchè non è ancora terminata. Io spero sempre di fare meglio e crescere. Di certo il mister ci guida come un maestro, ci dà una grande mano e sta lavorando in piena sintonia con noi".