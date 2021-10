Bagni: "Zielinski attualmente non dovrebbe giocare, sembra assente"

"Il Napoli può sopperire a qualche prestazione non eccellente di Zielinski, ma attualmente non dovrebbe giocare. Le opportunità le ha avute e non si capisce perché non entri in partita, sembra assente. In questo momento lui non c’è, da qui in avanti ci penserà su Spalletti. Un altro Zielinski è fondamentale per il gioco del Napoli, non questo", Così l'ex calciatore ed ex dirigente del Napoli, Salvatore Bagni, ha parlato del momento degli azzurri ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete".

L'ex centrocampista ha parlato anche della lotta scudetto e delle rivali di Insigne e compagni: "Pareggio tra Inter e Juventus risultato migliore per il Napoli? Assolutamente, il pareggio è ottimo, altrimenti l’Inter sarebbe stata a – 5 e secondo me resta la squadra che ci contenderà il campionato. Il Milan ha una grande forza ma non mi è piaciuto a Oporto e Bologna, in cui non meritava di vincere. C’è da dire anche da dire che avevano assenze eccellenti".