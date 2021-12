Napoli, le ultime sugli infortunati: Zielinski alle prese con la tracheite, problemi per Mario Rui

Il Napoli - attraverso il proprio sito ufficiale - ha fornito gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati in casa azzurra. Per quanto riguarda Piotr Zielinski, uscito nel corso del match con l'Empoli per problemi respiratori, non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite. Il centrocampista polacco, nella giornata di ieri, si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo.

Mario Rui, invece, ha svolto lavoro di scarico per affaticamento. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian Ruiz non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo, Lobotka terapie e personalizzato in campo, per Osimhen personalizzato in campo.

Buone notizie da Alessandro Zanoli, che è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore e nella seduta di oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo.