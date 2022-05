Calciomercato Napoli - Dalla Germania: "Il Bayern Monaco tra Zielinski e Gravenberch"

Piotr Zielinski resta nel mirino del Bayern Monaco secondo la stampa tedesca. Il centrocampista del Napoli sarebbe la principale alternativa per i bavaresi a Ryan Gravenberch dell'Ajax. A riferirlo è Frankfurter Rundschau.

Secondo il giornale tedesco il club olandese chiede 30 milioni di euro per il 20enne centrocampista, con il Bayern che sarebbe disposto a sborsarne circa 17.

Nel caso in cui la trattativa per quello che resta l'obiettivo numero uno non dovrebbe concludersi, FR ipotizza che l'alternativa a Gravenberch per i campioni della Bundesliga potrebbe essere rappresentata proprio da Zielinski.