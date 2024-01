L'eroe della Supercoppa lascia il Napoli? Zerbin farà le valigie dopo la finale

Con la doppietta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, Alessio Zerbin si è ritagliato un posto nel cuore dei tifosi del Napoli, dopo tanta panchina. Al ritorno dalla finale di stasera contro l'Inter, però, l'esterno de'attacco azzurro potrebbe partire in direzione Monza.

E' quanto trapela dalle indiscrezioni in possesso di Gianluca Di Marzio. Il classe 1999 avrebbe raggiunto un accordo con il Monza per concludere la stagione in prestito. A fargli compagnia in Lombardia il neoacquisto azzurro (a meno di colpi di scena dell'ultima ora) l'attaccante giovane serbo Popovic.