Nazionale, Mancini su Zerbin: "Nel suo ruolo non ce ne sono tanti come lui"

Quello di Alessio Zerbin è un momento davvero esaltante. L'esterno d'attacco di proprietà del Napoli, reduce da un'ottima stagione in Serie B con la maglia del Frosinone, è ora in rampa di lancio anche in nazionale maggiore, oltre che in odore di possibile permanenza nella rosa di Spalletti, che lo valuterà meglio durante il ritiro estivo.

Del 23enne, autore di 9 gol nell'ultimo campionato cadetto, ne ha parlato il ct Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport: "Zerbin è molto veloce e nel suo ruolo non ce ne sono tanti. Credo possa avere un ottimo futuro".

Non è da escludere, a questo punto, un esordio con la maglia dell'Italia già stasera contro l'Ungheria a Cesena o nelle prossime partite di Nations League.