Mazzarri: "Zerbin è un talento, ha delle doti incredibili. Purtroppo in Italia c'è l'esterofilia"

"Ho visto la partita vinta dalla Fiorentina a Napoli in campionato. Ho pensato che Italiano avrebbe ripetuto le stesse cose avendo vinto 3-1. Immaginavo che avremmo dovuto abbassare un po’ il pressing, era l’unico modo per prendere questa Fiorentina. Loro stanno bene, noi non siamo al meglio. Abbiamo cercato il più possibile di fare il 4-3-3 come lo hanno fatto l’anno scorso. Ho dovuto dare una sterzata e far capire ai ragazzi che si può giocare anche diversamente. Comunque, se posso, tornerò a giocare con il 4-3-3". Così Walter Mazzarri ha analizzato il successo contro la Fiorentina ai microfoni di Sportmediaset.

Il tecnico del Napoli ha parlato anche dei due eroi azzurri della serata, Alessio Zerbin e Giovanni Simeone: "Zerbin per me ha delle doti incredibili. E’ un talento, deve solo migliorare giocando ad alti livelli. Purtroppo in Italia c’è l’esterofilia. Va aspettato un po’, ma sono convinto sia un giocatore dal grande futuro. Simeone è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere in rosa. Sempre positivo, sempre disponibile. Sono contento per lui perché se lo merita".

Zerbin: "Per me è un sogno"

Sempre ai microfoni di Sportmediaset ha parlato anche Alessio Zerbin: "E’ stata una bellissima soddisfazione, non me l’aspettavo neanche io. Sono sempre a disposizione, è un bel premio. Per me è un sogno, sono i miei primi gol con il Napoli. Comunque siamo solo a metà dell’opera".