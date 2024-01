Calciomercato, l'ex Napoli Zedadka torna in Italia: arriva l'annuncio ufficiale

Dopo l'addio al Napoli a fine agosto, Karim Zedadka torna in Italia. L'esterno franco-algerino, reduce da un'esperienza nel campionato lussemburghese con lo Swift Hesper, approda in prestito all'Ascoli in Serie B.

Questa la nota ufficiale pubblicata dal club marchigiano sul proprio sito ufficiale: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dallo Swift Hesper a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del centrocampista Karim Zedadka. Francese di Pertuis, naturalizzato algerino, è nato il 9 giugno 2000 ed è reduce dall’esperienza nel massimo campionato lussemburghese. Il club di corso Vittorio Emanuele dà il benvenuto a Karim certo che darà il suo contributo alla causa bianconera".