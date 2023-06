Zazzaroni svela: "Ho la foto di De Laurentiis sul cruscotto. Ecco perché"

"Sul cruscotto ho la foto di De Laurentiis" A parlare è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha commentato l'arrivo del nuovo tecnico Rudy Garcia.

"Se non stravolgi la squadra, ti puoi divertire. Ho visto la sua prima squadra alla Roma, che non era eccezionale, fare molto bene. Ciò che conta sono i giocatori, come li metti in campo diventa quasi secondario. Tra i nomi usciti, avrei preso Garcia", ha detto il noto giornalista.

"Ho messo la foto di De Laurentiis sul cruscotto della macchina, fino a settembre la terrò. Mi ha fatto vendere l’indicibile, una boccata d’ossigeno straordinaria. Osimhen spero resti. Kim siamo destinati a perderlo", ha detto ancora Zazzaroni.