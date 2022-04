Calciomercato Napoli - Corsport: "De Laurentiis vuole Zaniolo"

"Il Napoli vuole Nicolò Zaniolo. E soprattutto fa sul serio: non soltanto si è iscritto a un carnet di illustri corteggiatori che annovera anche la Juve, ma a quanto pare è il pretendente con le intenzioni più concrete. A dispetto della valutazione: 50 milioni di euro o giù di lì". Questo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a tentare un grande colpo in vista del ritorno in Champions League. Il talento della Roma, 23 anni da compiere nel prossimo mese di luglio, rappresenta uno di quei profili ideali per le strategie di mercato del club azzurro.

Il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2024, tra Zaniolo e la Roma sembra al momento fermo. Ed in caso di ulteriore stallo non è difficile immaginare che le strade del fantasista e quelle del sodalizio capitolino possano separarsi in estate.