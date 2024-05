Calciomercato Napoli, dal Barcellona può arrivare in prestito una giovane stella del calcio mondiale

Ci sarebbe anche il Napoli tra le pretendenti interessate a Vitor Roque, il giovane talento del calcio mondiale e della nazionale brasiliana pagato nei mesi scorsi ben 40 milioni di euro dal Barcellona, che lo ha strappato all'Atletico Paranense.

Secondo quanto riferisce dalla Spagna "Mundo Deportivo" il 19enne potrebbe lasciare i blaugrana in estate con la formula del prestito, per giocare con maggiore continuità. Approdato a gennaio in Catalogna, l'attaccante verdeoro ha collezionato sin qui 11 presenze e 2 gol nella Liga.

Per il noto quotidiano sportivo iberico tra le possibili destinazioni estive di Vitor Roque, nel caso in cui il Barça dovesse davvero decidere di privarsi temporaneamente del suo gioiello per trovargli più spazio, ci sarebbero il Napoli, il Manchester United, il Siviglia, il Nizza, il Betis e il Lione.