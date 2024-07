Calciomercato Napoli, giornata di visite mediche sia in entrata che in uscita

E' iniziata quest'oggi una settimana davvero importante per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Questa mattina, presso la clinica Villa Stuart in Roma, è arrivato Leonardo Spinazzola per sostenere le visite mediche con il club azzurro.

Più tardi, nel pomeriggio, è arrivato presso la struttura sanitaria capitolina è giunto anche lo spagnolo Rafa Marin. In attesa delle ufficializzazioni dei due primi acquisti, la dirigenza è a lavoro per definire anche la trattativa Buongiorno.

Martedì, poi, presso il centro tecnico di Castel Volturno inizieranno anche le visite e i test atletici per gli altri tesserati convocati per il ritiro di Dimaro, che prenderà il via giovedì.

A fronte di calciatori che entrano, c'è anche chi parte. A Genova, infatti, Alessandro Zanoli ha svolto quest'oggi le visite mediche per accasarsi al Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.