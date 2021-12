Verso Virtus Francavilla-Juve Stabia: le parole di Sottili, le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Una trasferta impegnativa sulla carta. E l'obbligo di confermarsi anche lontano dalle mura amiche. Il percorso al Romeo Menti è importante, ma le prove in esterna diventano fondamentali per agguantare l'obiettivo stagionale. La Juve Stabia di Stefano Sottili è chiamata all'esame Virtus Francavilla. Le Vespe sono reduci dalla larga vittoria casalinga contro il Potenza: l'hurrà ha fatto dimenticare il passo falso del derby con la Paganese e ha riportato i gialloblè nella fascia playoff. Avanti in classifica, con un margine di due punti di vantaggio, ci sono i biancazzurri di Roberto Taurino: i pugliesi sono tra le rivelazioni del Girone C di Serie C.

Il tecnico dei campani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: “Affronteremo un avversario complicato e dalle caratteristiche simili, sono scomodi e bisognerà disputare una prestazione di spessore per fare bene e avere continuità". Sul bilancio dal suo arrivo, Sottili evidenzia: "Lo faremo dopo la partita con l’Andria. Con la pausa e l’apertura del mercato invernale potremo valutare le varie situazioni. Ho chiesto appositamente al direttore Rubino di non guardare a nulla oltre al campo fino al 23 dicembre". Sugli attestati di stima dei calciatori: "Fanno piacere le parole dei ragazzi nei miei confronti. I buoni risultati sono frutto dei loro atteggiamenti, è un gruppo piacevole da allenare e che sta bene insieme anche quando bisogna dirsi le cose nel modo giusto. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo".

Le probabili formazioni

Due incognite per Sottili che dovrà testare le condizioni di Scaccabarozzi e Tonucci, non al meglio della forma a causa di fastidi fisici. Si va verso la scelta del classico 4-2-3-1, anche se il mister si riserva l'idea del 4-3-3. Con la prima scelta, non ci saranno dubbi: Berardocco e Altobelli in mediana, con i tre trequartisti alle spalle di Eusepi. Qualora prevalga la decisione del tridente offensivo, Panico potrebbe rischiare il posto con l'ingresso di Davì nello scacchiere e maggiore densità in mezzo al campo.

I padroni di casa spingono sul 3-5-2. Nobile a difesa della porta, il tris Idda, Miceli e Caporale a proteggere la retroguardia. Carella e Ingrosso agiranno sulle corsie, Prezioso in cabina di regia sarà supportato da Franco e Toscano. Maiorino e Perez puntano alla titolarità in zona offensiva.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Carella, Franco, Prezioso, Toscano, Ingrosso; Maiorino, Perez. A disposizione: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Mastropietro, Pierno, Enyan, Puntoriere, Ekuban, Ventola, Tulissi. Allenatore: Roberto Taurino.

Juve Stabia (3-5-2): Sarri; Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo; Berardocco, Altobelli; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. A disposizione: Pozzer, Russo, Esposito, Todisco, Tonucci, Davì, Guarracino, Scaccabarozzi, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Stefano Sottili.

Dove guardare il match in televisione

Il match tra Virtus Francavilla e Juve Stabia si giocherà alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, il 19 dicembre alle ore 14.30. L'incontro, valevole per la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma Eleven Sports che detiene i diritti della terza serie.