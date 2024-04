La Juve Stabia riprende la Virtus Francavilla, Guarracino evita la sconfitta

Botta e risposta tra la Virtus Francavilla e la capolista Juve Stabia (in Serie B dallo scorso 8 aprile), la squadra di Guido Pagliuca fa registrare il terzo pareggio consecutivo. Fasi di studio in avvio di partita, per la prima conclusione verso la porta non bisogna attendere molto: al 12’ Artistico conduce e con il sinistro chiama in causa Esposito. Passano pochi secondi ed Izzillo serve Neglia in piena area, ancora l’estremo difensore gialloblù risponde presente. Le vespe, che gioca questo finale di campionato in assoluta tranquillità, propongono il solito gioco e arrivano al tiro con Piovanello (19’) e con Leone (24’). I biancazzurri aspettano e ripartono, al 30’ Artistico ci prova da fuori ed Esposito blocca. Sul capovolgimento di fronte Baldi impatta su cross di Mosti e la traversa dice no. Termina così il primo tempo.

La ripresa si apre con un’incornata di Artistico che finisce di poco fuori, poi tocca a Di Marco spedire a lato. Al 51’ suggerimento di D’Amore per Piscopo che svetta ma non inquadra. Attorno all’ora di gioco Neglia si presenta davanti ad Esposito, ma fallisce con il mancino. Al 72’ Gasbarro raccoglie un traversone di Ingrosso e porta in vantaggio la Virtus Francavilla con un colpo di testa. Immediata la replica della Juve Stabia che aggancia il pari con il destro di Guarracino. Nell’ultimo quarto d’ora chance per Laaribi al 77’, Piscopo (78’) e Mosti (80’) non indirizzano verso la porta. Le ultime occasioni sono di Artistico e Dutu, alla Nuovarredo Arena termina 1-1.