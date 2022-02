Virtus Campania, interrotto il rapporto con mister Liquidato e con l'allenatore in seconda Iasio

La sconfitta contro il Città di Avellino nella sfida di recupero, valida per la quindicesima giornata del Girone A di Eccellenza. E tra meno di una settimana ci sarà la finale di Coppa Italia Angelo Zeoli. La Virtus Campania, giunta in una delle settimane più importanti della stagione, si prepara all'atto conclusivo della competizione col San Marzano. Il match, in scena allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, si giocherà domenica 13 febbraio alle ore 15:30. Parallelamente, il percorso in campionato è stato finora altalenante e la disfatta casalinga rimediata con gli irpini ha spinto il team di Ponticelli a guardarsi le spalle e pensare all'obiettivo salvezza. Nel frattempo, il club ha annunciato l'interruzione del rapporto con i tecnici Stefano Liquidato e Nicola Iasio: "La società comunica l'interruzione del rapporto con il mister Stefano Liquidato e con l'allenatore in seconda Nicola Iasio augurandogli le migliori fortune e ringraziandoli per aver conquistato la finale della Coppa Italia Angelo Zeoli".