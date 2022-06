Virtus Afragola, ecco le ultime novità: Zampini è il nuovo ds, confermato Boemio in panchina. E ci sono i primi due acquisti

Ultime novità dalla Virtus Afragola. Dopo aver mantenuto la categoria, la formazione giallazzurra è pronta a ripartire dal torneo di Promozione. In attesa di conoscere le prossime avversarie da sfidare in campionato, il club ha ufficializzato alcune figure. I presidenti Castaldo e D'Errico, coadiuvati dal vicepresidente Iengo che si occupa dell'area tecnica, hanno analizzato le ambizioni future della squadra. Si cercherà un riscatto immediato e un cammino diverso rispetto all'ultima competizione disputata. Serviranno acquisti di spessore e, di conseguenza, dopo un lungo corteggiamento, la società ha deciso di affidare il compito di allestire il gruppo al direttore sportivo Giulio Zampini. Reduce da un'annata esaltante alla Maued, con il sogno promozione sfiorato in finale playoff, il dirigente accetta con grande voglia ed entusiasmo.

In panchina, nel frattempo, è stato riconfermato mister Antonio Boemio. Il tecnico, già vincente alla guida della Prima Squadra, è riuscito a dare serenità a tutto l'ambiente nelle battute conclusive della stagione. Il suo approdo ad Afragola ha consentito alla Virtus di salvarsi. È già tempo anche di mercato: doppio colpo annunciato dal club. In mediana arriva Luigi Fusco: "Ho accettato questa nuova sfida per un progetto ambizioso". Il lavoro del ds Zampini, però, non si arresta e il sodalizio si è assicurato le prestazioni del talento Raffaele Vergara: il giovane attaccante va a rinvigorire il reparto avanzato.