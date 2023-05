Virtus Afragola, cambiano i colori sociali: "Decisione maturata in virtù di una serie di riflessioni"

La Virtus Afragola cambia "colore". È questa la decisione della società in vista delle prossime stagioni sportive. Con una nota ufficiale, il club reduce dal campionato di Promozione ha commentato: "A dieci anni dalla fondazione - voluta da un gruppo di amici non tutti afragolesi - la Virtus Afragola Soccer comunica agli organi di stampa, alla tifoseria ed ai simpatizzanti il cambio dei colori sociali: dal giallo/azzurro si passa al rosso/blu, combinazione cromatica che storicamente “colora” le gesta calcistiche del comune nell’area Nord di Napoli. Una decisione maturata in virtù di una serie di riflessioni: ormai da diverse stagioni il sodalizio sportivo è interamente formato da cittadini afragolesi; la squadra è cresciuta nel tempo fino ad acquisire forza e rispettabilità in Federazione; una risposta ai tifosi che da tempo chiedevano il cambio; infine la forte volontà, l’ennesima, dell’attuale dirigenza di voler con orgoglio rappresentare la città di Afragola nel panorama calcistico - almeno al momento - regionale".