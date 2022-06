Virtus Afragola, mercato animato per il ds Zampini: manita d'acquisti

Riscattare l'ultima stagione sportiva, piuttosto deludente, con un campionato all'altezza. La Virtus Afragola programma la prossima stagione sportiva e lavora sul mercato per rinforzare la rosa. Nelle ultime ore, il direttore sportivo Giulio Zampini ha continuato l'opera di costruzione della rosa. La porta è stata rafforzata con l'arrivo dell'estremo difensore Davide Speranza. Il bagaglio d'esperienza del nuovo baluardo giallazzurro è di quelli importanti: ex Arzanese, Neapolis e Mondragone tra le tante, il calciatore va a potenziare il reparto. In difesa arrivano Enzo Iaquinangelo, finalista playoff con il Melito e protagonista con altre maglie campane, e Luigi Scognamiglio, che ha già vestito le maglie di Pomigliano e Rione Terra. In attacco, invece, ci sono le firme di Antonio Pengue e Richard Grobelna.