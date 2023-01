Vigilia calda per Acerrana e Casoria: il club viola contesta i prezzi, il team granata risponde e menziona il Savoia

Vigilia calda, con un doppio comunicato botta e risposta, tra Acerrana e Casoria. La ventesima giornata si è già inaugurata, a poche ore dal fischio d’inizio. In virtù della gara interna, il club granata ha indetto il “Giorno del Toro”. Nei settori locali, infatti, è previsto l’ingresso gratuito per i sostenitori della squadra allenata da Vincenzo Di Buono. Piccata la nota del club viola che, attraverso i canali ufficiali, si è detto risentito per il prezzo dei biglietti nelle zona dedicata alla tifoseria ospite: “La società Casoria Calcio 1979 vuole ringraziare anticipatamente l’ASD Acerrana 1926 per il trattamento riservato ai nostri tifosi che vorranno venire a vedere la partita domani allo Stadio Arcoleo di Acerra. Ciò in riferimento al prezzo di "favore" di soli € 10,00 + €1,0 di prevendita , ovvero € 11,00 per una partita di Eccellenza, il prezzo dell'andata fu di €5,00 per i tifosi dell’Acerrana… I fiori domani saranno d'obbligo per onorare tale regalo, a tale riguardo ricorderemo ai nostri dirigenti di non dimenticare assolutamente questo cadeau. Da Il Giorno del Toro al Brutto giorno del Toro il passo è breve”.

Non si è fatta attendere la replica del sodalizio granata, con un lungo comunicato: “In relazione al comunicato diffuso questa sera dal Casoria Calcio 1979 sui propri canali ufficiali, la Pol. Acerrana 1926 intende fare alcuni precisazioni a tutela della propria onorabilità e, soprattutto, a garanzia di un ripristino della verità dei fatti.

la scrivente società, in considerazione di una rimodulazione della settimana lavorativa indotta dalla trasferta di mercoledì scorso ad Ischia, aveva chiesto tempestivamente al club viola di valutare la fattibilità di un posticipo a domenica 8 gennaio della gara in programma domani pomeriggio al Centro Sportivo Arcoleo. Istanza subito rispedita al mittente, con nostra somma sorpresa. E, circostanza ancora più grave, senza addurre alcuna motivazione, anche "ufficiosa". Insomma, piuttosto che cavalcare la scia di un gentlemen's agreement, come un pizzico di saggezza e rapporti di buon vicinato suggerirebbero, si è preferito chiuderci le porte in faccia. In silenzio, sbrigativamente. Solo pochi giorni fa, la nostra società aveva accolto la richiesta dell'AC Savoia 1908 di posticipare alle 20.30 la sfida di Coppa regionale in programma mercoledì prossimo. Lo abbiamo fatto con piacere, con la disponibilità che ci contraddistingue, perché i valori in cui crediamo non ci permetterebbero mai di infrangere consuetudini consolidate. E, a tal proposito, ci corre l'obbligo di ringraziare il Presidente Nazario Matachione per le belle parole spese nei nostri confronti.

non siamo abituati a censurare commenti ed opinioni sui nostri canali ufficiali. Ci costa persino fatica. Ben vengano critiche ed osservazioni, anche aspre. Ciò che invece non tolleriamo sono insulti e contumelie. I social network oggi non possono essere terra di nessuno, preda di persone desiderose, forse, di sfogare i propri istinti beceri. A casa nostra, perlomeno, non lo consentiamo.

L'ironia è cultura dello spirito, diceva Kierkegaard. Può essere tuttavia un boomerang se funge da dissimulazione di comportamenti inappropriati tesi ad un'insana logica del depistaggio”.