VIDEO - Pareggio sul campo della Maddalonese, la Frattese non ci sta: "Contestiamo la decisione sulla rete annullata"

Un passo falso in esterna che non ha consentito l'aggancio alla zona playoff della classifica. Il match tra Maddalonese e Frattese, andato in scena nell'ultimo weekend e valido per la ventesima giornata del Girone B di Eccellenza, si è concluso sul risultato di 0-0. Un pareggio senza reti che ha rallentato la rincorsa del gruppo nerostellato, distante due lunghezze dall'Ischia quarta in graduatoria. Tuttavia, il club - attraverso i canali social - ha pubblicato un filmato inerente alla rete annullata.

Una decisione che ha lasciato perplesso il sodalizio partenopeo, passato in vantaggio col lampo di De Marco viziato da una doppia deviazione dei padroni di casa. Il direttore di gara Vincenzo Oliva ha confermato la marcatura in un primo momento e, soltanto dopo qualche secondo, ha scelto di invalidare la giocata per posizione di fuorigioco di Prisco. Di seguito, la nota della Frattese:

"Questo è il video dell'incredibile goal annullato domenica a Maddaloni. La nostra protesta è per la modalità con cui l'arbitro Vincenzo Oliva della sezione di Nocera Inferiore ha deciso di non convalidare il goal. Sul tiro di Mimmo De Marco, c'è una deviazione di un atleta locale e poi l'autogoal del difensore locale De Fenza. Il direttore di gara ha prima fischiato il goal, indicando il centrocampo, e poi ha cambiato idea, in seguito alla protesta dei calciatori della Maddalonese ed al colloquio con il primo assistente che inizialmente non aveva alzato la bandierina per la dubbia posizione di off-side di Umberto Prisco ritenuta poi attiva. Una decisione che contestiamo perché entrambi, arbitro e primo assistente, erano già indirizzati a centrocampo. Nulla avremmo detto qualora fosse stato riscontrato subito il fuorigioco (che non è valutabile perfettamente dall'inquadratura) ed invece ciò è accaduto solo in seguito alla protesta dei nostri avversari. Chiediamo rispetto agli organi competenti, affinché non ricapitino certi episodi sfavorevoli che da un po' di tempo a questa parte si stanno ripetendo nei nostri confronti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rete annullata alla Frattese (video profilo Fb ASD Calcio Frattese 1928)