VIDEO - La Palmese vince al Roca e blinda il primato: l'accoglienza dei tifosi rossoneri al rientro della squadra

Un successo che alimenta l'entusiasmo smisurato della piazza. La Palmese si conferma anche in esterna con una prova maiuscola allo Stadio Roca contro il Città di Avellino. Poker per i rossoneri guidati da mister Mario Pietropinto, sul suolo irpino va in scena una partita che premia gli ospiti. Egemonia macchiata soltanto dai due gol subiti, ma i partenopei volano in classifica e blindano il primato.

Partenza importante per la Palmese che passa in vantaggio dopo sette minuti con la parabola da calcio piazzato di Cozzolino. La sfera tocca la traversa e si insacca alle spalle di Bruno. Poco più tardi, Infimo sfiora il raddoppio in mischia: il palo nega la gioia. Il numero 9 finalizza l'azione dello 0-2 al minuto 35, sfruttando una ribattuta in seguito a una conclusione di Prevete. Nella seconda frazione, i rossoneri calano il tris con una giocata personale di Cozzolino che salta gli avversari e scavalca Bruno con un tocco vincente. Nel tabellino dei marcatori c'è spazio altresì per il subentrato Palumbo che mette la sua firma sul match con l'ottima realizzazione dal dischetto. È Cacciottolo a rendere meno amara la sconfitta dei locali con due reti in cinque minuti a metà ripresa. Nel finale si esalta Stasi e i ragazzi di Pietropinto sbancano il Roca.

Un successo che rafforza la leadership della Palmese, salita a quota 48 punti in classifica. La distanza dalla prima inseguitrice - l'Audax Cervinara, bloccata dalla Virtus Avellino e con una gara ancora da recuperare - è di undici punti. Al termine del campionato mancano sei appuntamenti e i partenopei credono fortemente nel salto di categoria. La società chiama a raccolta tutti i tifosi in vista dell'impegno casalingo del prossimo weekend contro la Polisportiva Lioni. Intanto, la capolista è stata accolta calorosamente dal pubblico amico dopo la vittoria in Irpinia.

(video profilo Fb U.S. Palmese 1914)