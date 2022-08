VIDEO - Napoli Femminile, l'augurio di Hamsik: "Spaccate tutto e onorate i colori azzurri"

Il Napoli Femminile si appresta a vivere un campionato di transizione. Accantonata la scottante retrocessione in Serie B, la formazione partenopea - affidata al nuovo tecnico Dimitri Lipoff - dovrà riscattarsi con una stagione all'altezza del blasone della piazza. La prossima competizione cadetta sarà articolata in un girone unico da 16 squadre, avrà inizio domenica 18 settembre 2022 e terminerà domenica 28 maggio 2023.

La squadra è al lavoro in questa prima parte di preparazione estiva. Agli ordini di mister Lipoff, si cercherà di perfezionare l'idea tattica e di gioco in vista della prossima annata. Intanto, è arrivato l'augurio anche di una leggenda del calcio azzurro: Marek Hamsik. Con un video pubblicato sui social dal Napoli Femminile, il campione slovacco ha voluto fare il suo in bocca al lupo alla squadra del tecnico francese, incrociato durante l'esperienza in Cina.

Queste le parole di Hamsik: "Ciao Dimitri, ciao ragazze, qui è Marek. Voglio salutarvi e farvi un grandissimo in bocca al lupo per la nuova stagione. Spaccate tutto, onorate i colori del Napoli. Sempre forza Napoli".