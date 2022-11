VIDEO - Il maltempo causa gravi danni allo Stadio Solaro di Ercolano

Il club granata, impegnato contro il Castel San Giorgio, ha annunciato il rinvio della partita: gravissimi danni allo Stadio Solaro per il maltempo delle ultime ore

Gravissimi danni allo Stadio Raffaele Solaro, l'Ercolanese comunica il rinvio della prossima partita. Il club granata, attraverso i canali ufficiali e con un video allegato, ha annunciato il posticipo della sfida - valida per l'undicesima giornata del Girone B di Eccellenza - contro il Castel San Giorgio. Una decisione presa per il danneggiamento dell'impianto a causa delle precipitazioni nel corso delle ultime ore. "Immagini che spezzano il cuore, il maltempo ha recato enormi danni allo Stadio Solaro", così l'Ercolanese tramite la propria pagina social: "Al momento la società granata si sta attivando per trovare un rimedio a questa problematica. Da poco è arrivata l'ufficialità, la gara di domenica è stata rinviata a data da destinarsi".