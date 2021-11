VIDEO - Eccellenza Campania/Girone B - Nuova Napoli Nord, gomitata di Keita a Scarparo dell'Albanova: "Episodio da condannare"

Squadra in casa

Squadra in casa Pianura Napoli Nord

È stata una settimana turbolenta per la rinominata Nuova Napoli Nord. Dopo la grave denuncia del Napoli United per la gomitata del capitano Carmine Sinigaglia ai danni del leader dei Leoni Aaron Akrapovic, costata una frattura nasale, sono seguiti giorni difficili per il sodalizio partenopeo. Prima il comunicato giustificante del gesto nonostante le scuse, poi la decisione della proprietà di allontanarsi da Pianura e riprendere la vecchia denominazione sociale.

Settimana chiusa positivamente? Tutt'altro. Perché all'ennesima sconfitta in campionato si è aggiunto il secondo episodio da stigmatizzare e da condannare. Il turbolento momento in casa Nuova Napoli Nord poteva chiudersi con il ko casalingo subito dall'Albanova, vittorioso di misura allo Stadio Simpatia con il sigillo di Lepre. Invece, una nuova macchia nel percorso stagionale: una gomitata, a palla lontana, di Keita Moahmed nei confronti di Gianfranco Scarparo. Così il club casertano attraverso i social:

"Questa la vergognosa gomitata volontaria del calciatore della Nuova Napoli Nord Keita Mohamed ai danni del nostro tesserato Gianfranco Scarparo che, in questo momento, si trova all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Non possiamo esimerci dal condannare certi episodi, ed è ulteriormente indecente, che ogni domenica ci si trovi a commentare accaduti del genere".

Poi una nuova nota circa l'infortunio di Scarparo: "L’Albanova Calcio comunica che il calciatore Gianfranco Scarparo dovrà sottoporsi, nella giornata di domani, ad intervento chirurgico per la frattura dello zigomo destro". Di seguito, il video dal profilo Facebook dell'Albanova: