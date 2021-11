VIDEO - Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United sui social: "Vergognoso pugno al nostro capitano"

Un confronto tra capitani che non avrebbe dovuto prendere una piega diversa dal sano agonismo. L'incontro tra Napoli United e Pianura Napoli Nord, valido per l'ottavo turno del Girone B di Eccellenza e vinto dai Leoni, si è macchiato di un episodio alquanto sgradevole. Al 41' del primo tempo, sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa (partita successivamente vinta per 4-0), Aaron Akrapovic ha rimediato un pugno in pieno volto da Carmine Sinigaglia. Il leader del team locale, dopo aver scaricato il pallone per un compagno, è stato colpito dal capitano avversario. Il direttore di gara, non aiutato dall'assistente, ha sventolato soltanto il cartellino giallo nei confronti del numero sette.

Il Napoli United, tramite i canali di riferimento, ha proposto un video del contatto e ha precisato: "Frattura multipla al setto nasale per il nostro capitano Akrapovic. Questo il vergognoso pugno dato volontariamente da Carmine Sinigaglia, capitano del Pianura Napoli Nord. L'arbitro ha estratto solo il cartellino giallo, il guardialinee non gli ha segnalato nulla".

(video dal profilo Facebook del Napoli United)