Morales, il telecronista del gol del secolo: "L'amore tra Napoli e Diego è irripetibile"

Quando Victor Ugo Morales raccontò i due gol più iconici della carriera di Maradona, a Messico '86, non aveva neanche 39 anni. "Ringrazio Dio per averlo incontraro. Grazie a Diego sono nato una seconda volta". Il giornalista argentino, storica voce del calcio sudamericano, oggi ha 76 anni ed è stato ospite del Comune di Napoli per raccontare le gesta del Pibe de oro e promuovere lo sport.

I due gol sono, ovviamente, quelli segnati contro l'Inghilterra: la mano de Dios e il gol più bello del secolo. "Tra i due io preferisco l'opera d'arte - ci racconta Morale - un colpo di genio e coraggio incredibile. Anche il gol di mano è stato importante. Io me ne sono accorto in diretta e l'ho detto che gli inglesi avevano ragione. Ma contro gli inglesi va bene anche un gol di mano".

E' stata l'occasione, però, anche per conoscere alcuni aneddoti del Diego uomo: "Abbiamo realizzato insieme 35 puntate televisive tra Brasile e Russia. Prima di conoscerlo avevo paura, mi chiedevo se l'uomo avesse disatteso le mie aspettative. Invece, Diego ha dato una grande risposta: era un uomo buono, gentile, un anti-divo. Non diceva mai una parola che potesse disturbare il rapporto con gli altri, aveva grande rispetto del lavoro. Una persona allegra".

Il rapporto con Napoli era speciale e questo lo sanno anche in Argentina: "Il legame tra Maradona e i napoletani era qualcosa di mai visto. Me ne rendo conto quando vedo come qui viene ricordato. Non ricordo un altra unione tra un uomo e una città in tutto il mondo. I napoletani gli sono grati e questo, per, me, è irripetibile".

A organizzare l'incontro con Morales è stata la Commissione Sport del Comune di Napoli: "Victor è un poeta del calcio - afferma il presidente Gennaro Esposito - attraverso le gesta di Maradona noi promuoviamo lo sport in questa città. Diego era un grande sportivo e sentire i racconti delle sue imprese dalla voce di Morales è molto importante".

Il giornalista argentino ricorda ancora la telecronaca che lo ha reso famoso in tutto il mondo e l'esplosione di gioia in seguito a quello che è stato nominato il gol del secolo, in cui Maradona scarta sei uomini inglesi più il portiere Shilton: "Confesso che ero preoccupato per quello che avevo detto - racconta - Sono andato del tutto fuori di testa, una reazione emozionale, non da professionista. Ho chiesto scusa in diretta per quella esagerazione. Ma, poi, quella telecronaca è diventata la mia fortuna. Diego ha cambiato la mia carriera".