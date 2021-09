Verso la prevendita di Turris-Monopoli: il club comunica tutte le informazioni

Debutto casalingo per la Turris di Bruno Caneo che affronta il Monopoli tra le mura amiche per il secondo turno del Girone C nel campionato di Serie C. Con una nota ufficiale, il club corallino ha comunicato le informazioni per assistere all'evento

Seconda giornata della competizione di Serie C in programma nel weekend. La Turris di Bruno Caneo affronta il Monopoli allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Debutto nel fortino interno in campionato per la compagine torrese che attende i biancoverdi galvanizzati dal successo contro il Catania all'esordio. I Corallini, reduci dal pareggio senza reti di Taranto, puntano al bottino pieno e al sorpasso in classifica. Con una nota ufficiale, la società ha comunicato tutte le informazioni ai sostenitori biancorossi che ritorneranno a vivere l'atmosfera dell'evento dal vivo e parteciparanno all'evento:

"La S.S. Turris Calcio comunica che i biglietti validi per la gara di campionato in programma domenica 5 settembre (ore 17,30) allo stadio “Liguori” contro il Monopoli, nei limiti di capienza massima consentiti dalle attuali disposizioni che disciplinano gli eventi sportivi all’aperto, saranno messi in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta: euro 25,00;

Tribuna scoperta: euro 20,00;

Tribuna coperta ridotto (donne ed under 18): euro 18,00;

Tribuna scoperta ridotto (donne ed under 18): euro 15,00;

Tribuna ridotto under 13: euro 12,00;

Curva Vesuvio: euro 15,00;

Distinti ospiti: euro 15,00.

Le postazioni di “Tribuna Vip Gold” e “Tribuna Vip Silver” (con diritto di accesso anche all’Area Hospitality) saranno riservate esclusivamente ai possessori dei relativi titoli di ingresso".

Venerdì 3 settembre, quindi domani, partirà la prevendita dei biglietti per accedere all'impianto. Saranno disponibili sei postazioni per gli spettatori diversamente abili nei distinti:

"La prevendita dei biglietti disponibili sarà aperta venerdì 3 settembre (dalle ore 17 alle 19, botteghini lato “distinti”), proseguendo nelle giornate di sabato 4 (fasce orarie 10-12 e 17-20, botteghini lato “distinti”) e domenica 5 settembre (a partire dalle ore 14,30, botteghini lato “tribuna Strino”). Sempre a partire da venerdì 3 settembre potrà essere aperta la prevendita dei titoli d’ingresso per il settore ospiti attraverso il circuito telematico Go2 (www.go2.it), con riserva di comunicare eventuale punto vendita di prossimità. Al fine di garantire un equo accesso allo stadio, saranno altresì disponibili 6 postazioni per spettatori diversamente abili nel settore “distinti”, con accesso dalla apposita rampa. Il regolamento per le procedure di accreditamento in occasione delle gare casalinghe della stagione 2021-22 è in pubblicazione sul sito ufficiale www.turris1944.it. Con successiva comunicazione saranno, inoltre, fornite indicazioni sulle modalità di ritiro degli abbonamenti 2021-22 finora prenotati. In ottemperanza al Decreto Legge 105/2021, resta inteso che l’ingresso in tutti i settori dello stadio è subordinato al possesso della “Certificazione verde Covid-19”, fatte salve le deroghe di legge. Si ricorda l’obbligo di afflusso allo stadio da via Cimaglia per il pubblico locale. In applicazione del rinnovato Protocollo federale per la gestione delle gare alla presenza di pubblico, considerato l’obbligo di pre-assegnazione dei posti a sedere, non potranno essere, infine, concessi ingressi a titolo gratuito al di fuori dei suddetti accessi in favore dei soggetti diversamente abili, degli accrediti-stampa e degli omaggi-sponsor".