Champions League, sorpresa in Germania: il Braga espugna Berlino

Risultato a sorpresa nell'altro match del gruppo C della Champions League, quello del Napoli. Il Braga, sconfitto alla prima proprio dagli azzurri, vince in casa dell'Union Berlino per 3-2.

Dopo essere stati in svantaggio di due gol, i portoghesi hanno ribaltato il match, riuscendo ad espugnare l'ostico campo tedesco grazie alla rete decisiva di Castro in pieno recupero.