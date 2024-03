La testimonianza dell'ultras della Roma: “Non è la prima volta che Acerbi ha comportamenti scorretti”

"Acerbi non è nuovo a comportamenti scorretti, mi pare che quando ha giocato contro la Roma all'Olimpico abbia fatto un gestaccio nei confronti della curva giallorossa. Ieri quest'altro episodio per ora solo presunto. Mi auguro venga fatta chiarezza. Nel caso avesse usato il termine razzista lo condanno fermamente e merita una squalifica congrua. Per il momento mi sembra giusto averlo escluso dalla Nazionale".

Così all'Adnkronos lo storico ultras della Roma Guido Zappavigna, in merito al caso del difensore dell'Inter Francesco Acerbi che ieri nel match contro il Napoli avrebbe detto 'negro' al difensore azzurro Juan Jesus. "Il razzismo va estirpato dagli stadi e dalla società -sottolinea Zappavigna-, anche se va detto che ponendo l'accento su questi episodi si rischia di ottenere l'effetto contrario, perché spesso alle giovani generazioni più dici di non farlo e più lo fanno non tanto con intento razzista, quanto per la voglia di trasgredire".