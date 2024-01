Trattative Napoli, per il centrocampo spunta un nome nuovo dalla Spagna

Con Traorè e Ngonge che dopo Mazzocchi potrebbero essere rispettivamente il secondo e terzo acquisto di gennaio, il Napoli continua a cercare altri rinforzi. In particolare, tra gli obiettivi, dopo l'addio di Elmas e in previsione di quello sempre più probabile di Zielinski a fine stagione, c'è anche quello di un centrocampista di qualità che possa ricoprire il ruolo di mezz'ala sinistra.

Con l'affare Samardzic che sembra ormai essersi complicato, il nome più caldo del momento sembra essere quello di Antonin Barak della Fiorentina. Nelle ultime 48 ore, però, dalla Spagna è venuta fuori anche un'altra possibilità. Si tratta di Oliver Torres, 29enne centrocampista del Siviglia.

Il giocatore - riferisce Estadio Deportivo - sarebbe stato offerto al Napoli da alcuni intermediari, con il calciatore che gradirebbe l'opzione di un trasferimento all'ombra del Vesuvio. Al momento la trattativa, però, non è entrata nel vivo.

Torres ha scartato l'ipotesi di un trasferimento in Turchia al Besiktas. Lo spagnolo, che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno dal club andaluso, che sarebbe interessato a cedere il suo cartellino prima della chiusura della finestra di mercato invernale per evitare di perderlo a fine stagione senza alcun corrispettivo economico.