Calciomercato Napoli, per Dendoncker si attende solo l'ufficialità: ore decisive per Perez e Ostigard

Per il passaggio di Leander Dendoncker in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa al Napoli manca solo l'ufficialità. Il centrocampista belga, classe 1995, ha svolto le visite mediche nella giornata di mercoledì a Roma.

Chi lascia la squadra azzurra, in prestito, è Alessio Zerbin, approdato al Monza, società con la quale il club partenopeo completa anche l'operazione Popovic.

Nel frattempo si lavora al 'colpo' Perez in difesa con l'Udinese, dove però - riferisce Sky Sport - non dovrebbe andare Leo Ostigard, promesso sposo del Genoa in caso di addio al Napoli.