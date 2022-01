Giornata di ufficialità per il Nola: altri due annunci per i bianconeri

Un doppio colpo dal mercato, operazioni che consolidano ulteriormente l'organico di Antonio De Stefano. Un altro annuncio ufficiale da parte del Nola dopo l'acquisto di Ciro Coratella. Il club bruniano, con una nota apparsa sui canali di riferimento, ha dato il benevento ai giovani Emanuele Mariano e Vincenzo Di Dato. Il primo è un portiere reduce da diverse esperienze con le maglie dilettantistiche campane, il secondo è un esterno offensivo di destra ed ex Cavese e Turris:

"Emanuele Mariano (2003) e Vincenzo Di Dato (2000) entrano a far parte della rosa bianconera! Mariano è cresciuto tra le fila del Villaricca, per poi indossare le casacche del Giugliano e dell’Afragolese; è un abile portiere, agile e rapido nelle uscite. Di Dato esordisce nelle giovanili con la maglia del Napoli per proseguire con il Francavilla, Turris, Giugliano, Cavese, Formia e Mariglianese. Entrambi saranno a disposizione del Mister De Stefano a supporto della nostra rosa. In bocca al lupo ragazzi".