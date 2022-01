Ufficiale - Turris, Sartore lascia a titolo definitivo: l'esterno offensivo passa al Fiorenzuola

Nessun colpo di scena, nessun dietrofront. Si è conclusa l'avventura di Francisco Sartore in forza alla Turris. L'ala brasiliana, arrivata al termine della scorsa sessione estiva di calciomercato dopo l'addio al Bisceglie, è stato utilizzato col contagocce da Bruno Caneo. Complicato l'inserimento nei meccanismi collaudati dell'attacco corallino, il calciatore ha optato per la partenza invernale pur di rilanciarsi altrove. E ad assicurarsene le prestazioni è stato il Fiorenzuola che ha superato la concorrenza del Mantova e ha acquisito il cartellino dell'esterno carioca a titolo definitivo. Trattativa chiusa, firma sul contratto e ufficialità arrivata: Sartore è a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. A comunicarlo è stato il club campano attraverso il proprio sito: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la U.S. Fiorenzuola 1922 (serie C, girone A) per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Francisco Sartore Dos Santos Perez. Nel ringraziarlo per il contributo fornito al club nella stagione sportiva in corso, la società augura all’attaccante classe 1995 le migliori fortune umane e professionali”.