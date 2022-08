Ufficiale - Turris, Giugliano e Juve Stabia nel Girone C: svelate le avversarie

Serie C Girone C

Sarà ancora Girone C per le tre squadre napoletane impegnate nel prossimo campionato di Lega Pro. Il Giugliano, la Turris e la Juve Stabia sono state inserite nel raggruppamento con altre due squadre campane: la Gelbison e l'Avellino. Incroci importanti per le formazioni appena citate, nella fascia meridionale spiccano il Crotone e le solite compagini pugliesi. Spazio anche per il Pescara, dirottato dopo l'esclusione del Campobasso. Di seguito, i gironi completi: