Napoli, le ultime da Castel Volturno: solo palestra per Osimhen e Kvaratskhelia

Dopo il pari interno con la Roma, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in preparazione della trasferta di Udine, in calendario lunedì sera.

Per quanto riguarda gli infortunati, Gollini ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Terapie per Zielinski.

Kvaratskhelia e Osimhen, invece, hanno svolto lavoro di scarico in palestra.