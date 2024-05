Udinese-Napoli, partita interrotta al minuto 15: si fermano squadre e pubblico

Udinese-Napoli è stata interrotta al 15' di gioco. Alle 21.00 e 12”, orario in cui si verificò la violentissima scossa del tragico terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, le due squadre in campo si sono fermate in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime.

Prima del match i bianconeri hanno portato un mazzo di fiori, in onore delle vittime, in Curva Nord, dove è stato esposto poi uno striscione per commemorare il 48esimo anniversario del tragico evento.

Anche il Napoli sui social ha ricordato le persone decedute nel catastrofico sisma.