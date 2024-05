Udinese-Napoli, il match sarà interrotto intorno al 15esimo minuto: l'annuncio

L'Udinese non dimentica il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Le vittime della tragedia saranno commemorate in occasione della partita di lunedì sera che cade nel giorno del 48esimo anniversario.

Alle 21.00 e 12”, orario in cui si verificò la violentissima scossa, Udinese e Napoli interromperanno per qualche secondo la partita in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime.

Inoltre, nel pre gara, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva Nord proprio in onore delle vittime.