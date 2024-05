Udinese-Napoli, Calzona 'ripesca' Lindstrom: chance da titolare per il danese

Jesper Lindstrom è la principale novità del Napoli che scende in campo contro l'Udinese. Calzona, orfano di Kvaratskhelia e Raspadori in attacco, punta dal primo minuto sul danese, che va a completare il terzetto offensivo con Osimhen e Politano. A centrocampo Cajuste sostituisce Zielinski, mentre in difesa a far coppia con Rrahmani c'è Ostigard.

Cannavaro deve rinunciare allo squalificato Perez in difesa. Samardzic e Brenner assistono Lucca in avanti.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-4-1-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. All. Cannavaro.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona.