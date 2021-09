Udinese-Napoli chiuderà il quarto turno di Serie A. Gli azzurri saranno di scena alla Dacia Arena lunedì 20 settembre. Il calcio d'inizio dell'incontro è fissato per le 20,45.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport ed in streaming LIVE e on demand su Dazn, dove la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardi e Dario Marcolin.