Udinese-Napoli, i convocati: Calzona perde Kvara e Raspadori, si ferma anche Dendoncker

Sono numerose le assenze in casa Napoli per la trasferta di Udine. Per il match contro i bianconeri di Cannavaro, infatti, Calzona dovrà rinunciare a ben 5 calciatori, fuori dall'elenco dei convocati.

Si tratta di Kvaratskhelia, Raspadori, Dendoncker, Gollini e Zielinski, tutti fuori causa per infortunio.

Nella seduta di domenica Raspadori ha svolto terapie a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nell'allenamento di sabato, mentre Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Dendoncker ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura.

Terapie per Zielinski, lavoro personalizzato in campo per Gollini. Juan Jesus e Politano, invece, si sono allenati in gruppo e sono, dunque, abili arruolabili per la spedizione in Friuli.