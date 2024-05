Calzona: "Ho trovato la squadra in una situazione disastrosa. Ora dobbiamo finire in bellezza"

"Quando le partite si sporcano, non siamo in grado di gestirle. Non siamo fatti per la guerra in area. Non siamo preparatissimi sotto questo aspetto". Così Francesco Calzona ha commentato il pareggio contro l'Udinese nel corso della conferenza stampa post partita.

"E’ stata un’annata con tantissimi problemi. La squadra con me tante cose le ha migliorate, alcune le ha peggiorate. Io l’ho trovata in una situazione disastrosa. All’inizio abbiamo dovuto giocare tante partite e non è stato facile lavorare. Mettiamoci poi il pensiero alla prossima stagione. In una piazza come Napoli è normale che si parli di nuovo allenatore, direttore sportivo, giocatori", ha aggiunto l'allenatore azzurro.

"Ormai è andata così. Abbiamo tre partite, dobbiamo finire in bellezza, per dare almeno una piccola soddisfazione ai nostri tifosi. A me non piace andare in vacanza in anticipo. Già da martedì torneremo subito ad allenarci per preparare la gara con il Bologna", ha concluso Calzona.